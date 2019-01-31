ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%

31 января 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -По итогам четвертого квартала 2018 года депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан) увеличился на 18%, до 58,7 млн манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Капитал банка на 1 января 2019 года составляет 53,19 млн манатов, нормативы достаточности капитала – 38,58% и 39,11%, что значительно превышает требования регулятора (5% и 10% соответственно).

Активы банка, представленные в основном высоколиквидными инструментами, в том числе краткосрочными нотами и депозитами ЦБ АР, а также остатками на корреспондентских счетах, составили 135,3 млн манатов. Мгновенная ликвидность банка значительно превышает нормативы и превысила 144%, при нормативе 30%. Резервы, созданные банком для покрытия кредитного портфеля, составляют 218,8 млн манатов. Высокий уровень покрытия кредитного портфеля резервами при соблюдении обязательных нормативов является подтверждением надежности банка и способствует укреплению доверия к нему.

По сравнению с третьим кварталом процентный доход вырос на 24% и составил 7,8 млн манатов.

За отчетный период банк увеличил общее число клиентов до 31 430. Количество карточных счетов выросло на 12,5%, до 10 560.

Согласно новым установленным нормативам Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, которые вступят в силу в текущем году, банк полностью отвечает требованиям регулятора по всем ключевым показателям.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «Мы продолжим совершенствовать услуги, предоставляемые как для корпоративного, так и для розничного бизнеса. Основной фокус нашей деятельности направлен на работу с клиентами корпоративного и SME сегмента. В этой связи в качестве одного из приоритетных направлений для нас остается работа с клиентами, в частности работающими на рынках России и других стран СНГ. Будучи российским банком, мы продолжим внедрять продукты и услуги, способствующие развитию торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией. Мы также будем оказывать услуги населению по потребительскому и ипотечному кредитованию, обслуживанию платежных карт, а также расширять возможности дистанционного банковского обслуживания».

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