Финрегулятор Азербайджана ограничил лицензию одной из страховых компаний

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию страховой компании AXA MBASK, сообщает Trend со ссылкой на финансового регулятора.

В частности, AXA MBASK не сможет больше предоставлять услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Регулятор принял решение в связи с тем, что страховая компания нарушила закон «О страховой деятельности» при заключении контрактов по ОСАГО.

Решение будет в силе, пока компания не устранит недостатки в своей работе.

Страховая компания MBASK осуществляет свою деятельность с 1992 года и является одной из первых частных страховых компаний Азербайджана. В 2010 году одна из крупнейших страховых компаний в мире - AXA Group - при помощи своей дочерней компании AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros (Испания) приобрела контрольный пакет акций (51 процент) СК MBASK. На данный момент AXA Group является единственным акционером AXA MBASK.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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