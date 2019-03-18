В Азербайджане дорожает золото и серебро

18 марта 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник подорожали, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,009 маната, составив 2209,813 маната, серебра – на 0,0371 маната, до 25,999 маната, платины – подешевела на 1,394 маната, до 1408,654, палладия - на 10,4125 маната, до 2631,8975 маната.

Название

18.03.2019

15.03.2019

Золото

XAU

2209,813

2206,804

Серебро

XAG

25,999

25,9619

Платина

XPT

1408,654

1410,048

Палладий

XPD

2631,8975

2642,31

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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