В Азербайджане дорожает золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник подорожали, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,009 маната, составив 2209,813 маната, серебра – на 0,0371 маната, до 25,999 маната, платины – подешевела на 1,394 маната, до 1408,654, палладия - на 10,4125 маната, до 2631,8975 маната.
|
Название
|
18.03.2019
|
15.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2209,813
|
2206,804
|
Серебро
|
XAG
|
25,999
|
25,9619
|
Платина
|
XPT
|
1408,654
|
1410,048
|
Палладий
|
XPD
|
2631,8975
|
2642,31
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/USD.
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