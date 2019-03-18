Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана на четверть превысил предложение

18 марта 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, передает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 439,2 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

фициальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане дорожает золото и серебро
Финансы 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 марта
Финансы 09:28
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 16 марта 10:45
Доходность на депозитных аукционах Центробанка Азербайджана снизилась
Финансы 15 марта 14:58
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Бизнес 15 марта 13:44
Центробанк Азербайджана огласил инфляционные ожидания на этот год
Финансы 15 марта 13:16
Лента новостей
В Азербайджане автомобилями будут обеспечены около 600 инвалидов
Финансы 13:48
В Баку сохранится ветреная погода
Общество 13:45
В Стамбуле горит химическая фабрика, есть пострадавшие (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 13:39
В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению
Общество 13:37
Бактрансагентство предупредило пассажиров в связи с сильным ветром
Общество 13:24
В дни праздника Новруз таможня Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Бизнес 13:21
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 31 марта - Днём геноцида азербайджанцев
Политика 13:13
Турецкая компания построит медобъекты в Узбекистане
Бизнес 13:10
В Баку очень много красивых и состоятельных, элегантных женщин - Александр Васильев
Интервью 13:09