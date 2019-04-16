Moody's повысило рейтинг Международного банка Азербайджана

16 апреля 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Международного банка Азербайджана на две ступени, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Таким образом, базовая оценка кредитоспособности банка была повышена с caa2 до b3, а долгосрочный депозитный рейтинг с B3 до B1 с позитивным прогнозом. Долгосрочный рейтинг риска контрагента банка был повышен с B2 до Ba3.

По мнению экспертов агентства, на данные изменения повлияли такие факторы, как улучшение качества активов и показателей капитализации банка, что в свою очередь привело к высокой рентабельности финансового института. В результате эффективной деятельности чистая прибыль Международного банка Азербайджана по итогам 2018 года составила 426 миллионов манатов. Коэффициент достаточности капитала увеличился и рентабельность активов (ROAА) в годовом исчеслении составила 3,5 процента. По мнению экспертов, достигнутая в нашей стране макроэкономическая стабильность и благоприятная операционная среда, созданная для местных банков, также играют важную роль в повышении рейтингов Международного банка Азербайджана.

В соответствие с ожиданиями агентства на последуюшие 12-18 месяцев, текущая структура баланса банка позитивно повлияет на чистую прибыль финансового института и позволит сохранить данную тенденцию.

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: «Решение международного рейтингового агентства касательно повышения рейтингов отражает происходящие сегодня процессы развития в Международном банке Азербайджана. Позитивные тенденции в банке тщательно отслеживаются и оцениваются международными рейтинговыми агентствами. Повышение финансовой устойчивости банка создает большие возможности для реализации стратегических проектов»

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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