Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату по компенсациям в субботу

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату компенсаций по кредитам в иностранной валюте в субботу, 27 апреля 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Получить компенсации в размере до 500 манатов можно будет в филиале «Аджеми» по адресу: ул. Джавадхана 30 А. Режим работы филиала по субботам с 10.00 до 15.50.

Клиенты, получающие компенсации свыше 500 манатов, а также ожидающие Реструктуризацию, будут оповещены по телефону или по SMS о дате, когда необходимо будет прийти в офис банка.

Начальник управления продаж, развития сети и клиентского обслуживания банка ВТБ (Азербайджан) Парвиз Расулов отметил: «В рамках исполнения указа президента АР «О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц» банк в усиленном режиме обеспечивает выплату компенсаций клиентам. Для удобства клиентов в субботу число сотрудников в филиале «Аджеми» будет увеличено, что позволит оперативно обслуживать клиентов банка».

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