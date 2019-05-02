Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого мая составил 200,1 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 198,9 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4773 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 163,5 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (80,6 тысячи манатов) и азербайджанской госкомпании SOCAR (48,8 тысячи долларов – 82,9 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 1,1 тысячи маната. За день были заключены 525 сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил один миллион манатов.

Официальный курс на второе мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.