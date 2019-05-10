В руководстве AtaInsurance новые назначения

БАКУ /Trend/ - Орхан Мамедов назначен председателем правления страховой компании (СК) AtaInsurance, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страховую компанию.

Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров компании. Мамедов возглавит правление СК с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя правления AtaInsurance.

Другим решением, Гошгар Гасанов назначен первым заместителем председателя правления. Ранее он занимал доожность заместителя председателя правления.

Предыдущий председатель правления СК Мусеиб Алиев покинул должность по собственному желанию.

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