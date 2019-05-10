В руководстве AtaInsurance новые назначения

10 мая 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Орхан Мамедов назначен председателем правления страховой компании (СК) AtaInsurance, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страховую компанию.

Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров компании. Мамедов возглавит правление СК с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя правления AtaInsurance.

Другим решением, Гошгар Гасанов назначен первым заместителем председателя правления. Ранее он занимал доожность заместителя председателя правления.

Предыдущий председатель правления СК Мусеиб Алиев покинул должность по собственному желанию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане ожидается снижение цен на недвижимость
Бизнес 10:43
Птицеводческое предприятие в Азербайджане расширит географию экспорта яиц
Бизнес 10:07
В Азербайджане увеличится производство яиц
Бизнес 09:59
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 07:06
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 11%
Финансы 9 мая 15:13
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Бизнес 9 мая 13:57
Лента новостей
Музыкальный язык Саида Рустамова
Культура 10:46
В Азербайджане ожидается снижение цен на недвижимость
Бизнес 10:43
МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов
Турция 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:28
В Японии принят закон о бесплатных детских садах
В мире 10:23
Турция закупает американские ЗРК Patriot и не откажется от российских
Турция 10:19
ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны
Туркменистан 10:16
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:11
Птицеводческое предприятие в Азербайджане расширит географию экспорта яиц
Бизнес 10:07