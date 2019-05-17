Стало известно, когда азербайджанская страховая компания восстановит лицензию

17 мая 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная страховая коммерческая компания (AzerInsurance) планирует сегодня возобновить лицензию на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сказали Trend в компании.

В страховой компании также отметили, что никаких проблем в компании не наблюдается, и сегодняшнее решение по ограничению является недопонимаем.

Отметим, что сегодня Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию Государственной страховой коммерческой компании (AzerInsurance) на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), в связи с нарушением законы "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании" при заключении контрактов.

Государственная страховая коммерческая компания действует в Азербайджане с 1991 года. В январе-марте 2019 года сборы компании составили 31,7 миллиона, выплаты - 2,95 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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