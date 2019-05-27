Официальный курс маната к мировым валютам на 27 мая

27 мая 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 мая установлен на уровне 1,7 и 1,9052 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

27.05.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9052

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1784

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0379

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8182

1 бразильский реал

1 BRL

0.4226

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1180

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1436

1 чешская крона

1 CZK

0.0737

100 чилийских песо

100 CLP

0.2447

1 китайский юань

1 CNY

0.2466

1 датская крона

1 DKK

0.2551

1 грузинский лари

1 GEL

0.6115

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0245

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1644

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1782

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6952

1 израильский шекель

1 ILS

0.4719

1 канадский доллар

1 CAD

1.2647

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5881

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0236

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4061

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0893

1 молдавская лея

1 MDL

0.0942

1 египетский фунт

1 EGP

0.1008

1 норвежская крона

1 NOK

0.1957

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4440

1 российский рубль

1 RUB

0.0264

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2374

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3457

1 турецкая лира

1 TRY

0.2794

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0540

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.5527

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1143

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Финансы 09:49
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 25 мая 10:42
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 25 мая 09:46
Центральный банк Азербайджана объявил тендер
Финансы 25 мая 09:29
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 24 мая 12:44
Банковские металлы в Азербайджане подорожали
Финансы 24 мая 10:00
Лента новостей
Шоурум Le Mag пополняет свой ассортимент
Экономика 11:00
Три партии в Польше проходят в Европарламент
Европа 10:57
ИВ Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром
Общество 10:54
В Павлодарской области Казахстана займутся решением проблем аграриев
Бизнес 10:46
Посол Великобритании: Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Азербайджан 10:40
Узбекистан и Афганистан подписали соглашения в нефтехимической отрасли
Бизнес 10:30
Муса Гулиев: В Азербайджане созданы все условия для полного перехода на обязательное медстрахование в 2020 году (ВИДЕО)
Политика 10:29
Итальянская правящая партия "Лига" одержала победу на выборах в Европарламент
Европа 10:29
Приложение BirBank уже можно использовать и в режиме "офф-лайн"
Экономика 10:25