Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 14 июня подорожала на 17,1955 маната, составив 2286,4405 маната, серебра - на 0,2544 маната, до 25,394 маната, платины - на 1,904 маната, до 1383.3920, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 71,247 маната, составив 2465,221.
|
Название
|
14.06.2019
|
13.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2286.4405
|
2269.2450
|
Серебро
|
XAG
|
25.3940
|
25.1396
|
Платина
|
XPT
|
1383.3920
|
1381.4880
|
Палладий
|
XPD
|
2465.2210
|
2393.9740
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 14 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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