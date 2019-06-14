Банковские металлы в Азербайджане подорожали

14 июня 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 июня подорожала на 17,1955 маната, составив 2286,4405 маната, серебра - на 0,2544 маната, до 25,394 маната, платины - на 1,904 маната, до 1383.3920, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 71,247 маната, составив 2465,221.

Название

14.06.2019

13.06.2019

Золото

XAU

2286.4405

2269.2450

Серебро

XAG

25.3940

25.1396

Платина

XPT

1383.3920

1381.4880

Палладий

XPD

2465.2210

2393.9740

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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