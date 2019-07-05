WebMoney появился на рынке Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о выходе на рынок Узбекистана и представила WMY-кошелек в узбекских сумах, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

С помощью титульных знаков WMY можно рассчитаться за мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры. К приему WMY будут подключены глобальные и национальные сервисы. Расплачиваться WebMoney можно не только в онлайне – решение системы дает возможность владельцам кафе, ресторанов и магазинов принимать безналичные платежи по QR-коду.

Узбекским предпринимателям, заинтересованным в экспорте товаров, система WebMoney позволит настроить прием платежей от зарубежных клиентов в иностранных валютах.

WMY можно обменять на любые другие титульные знаки системы и, таким образом, расплачиваться в более чем 100 тысячах интернет-магазинов по всему миру, принимающих WebMoney.

Банк Turkiston является эмитентом титульных знаков WMY в Узбекистане. Статус гаранта системы WebMoney по WMY получила компания из сектора финансовых технологий BrioGroup, известная как разработчик платежной системы OSON.

Приход WebMoney станет важным драйвером для роста e-commerce в Узбекистане, а также повысит доверие граждан к оплате в интернет-магазинах. Продавцы и покупатели в Узбекистане смогут воспользоваться десятками решений, разработанных системой WebMoney Transfer: автоплатежи, массовые выплаты, защита сделок и многие другие сервисы.

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