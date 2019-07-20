Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 8 июля 1,7 15 июля 1,7 9 июля 1,7 16 июля 1,7 10 июля 1,7 17 июля 1,7 11 июля 1,7 18 июля 1,7 12 июля 1,7 19 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9123 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 8 июля 1.9096 15 июля 1.9162 9 июля 1.9070 16 июля 1.9142 10 июля 1.9053 17 июля 1.9066 11 июля 1.9170 18 июля 1.9102 12 июля 1.9162 19 июля 1.9142 Средний курс за неделю 1.9110 Средний курс за неделю 1.9123

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,027 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 8 июля 0.0267 15 июля 0.0269 9 июля 0.0267 16 июля 0.0271 10 июля 0,0266 17 июля 0,0270 11 июля 0,0270 18 июля 0,0270 12 июля 0,0270 19 июля 0,0271 Средний курс за неделю 0,0268 Средний курс за неделю 0,027

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0051 маната (1,72 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2986 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 8 июля 0,2957 15 июля 0,2968 9 июля 0,2965 16 июля 0,2974 10 июля 0,2964 17 июля 0,2976 11 июля 0,2998 18 июля 0,2991 12 июля 0,2989 19 июля 0,3019 Средний курс за неделю 0,2975 Средний курс за неделю 0,2986

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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