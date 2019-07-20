Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

20 июля 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

8 июля

1,7

15 июля

1,7

9 июля

1,7

16 июля

1,7

10 июля

1,7

17 июля

1,7

11 июля

1,7

18 июля

1,7

12 июля

1,7

19 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9123 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

8 июля

1.9096

15 июля

1.9162

9 июля

1.9070

16 июля

1.9142

10 июля

1.9053

17 июля

1.9066

11 июля

1.9170

18 июля

1.9102

12 июля

1.9162

19 июля

1.9142

Средний курс за неделю

1.9110

Средний курс за неделю

1.9123

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,027 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

8 июля

0.0267

15 июля

0.0269

9 июля

0.0267

16 июля

0.0271

10 июля

0,0266

17 июля

0,0270

11 июля

0,0270

18 июля

0,0270

12 июля

0,0270

19 июля

0,0271

Средний курс за неделю

0,0268

Средний курс за неделю

0,027

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0051 маната (1,72 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2986 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

8 июля

0,2957

15 июля

0,2968

9 июля

0,2965

16 июля

0,2974

10 июля

0,2964

17 июля

0,2976

11 июля

0,2998

18 июля

0,2991

12 июля

0,2989

19 июля

0,3019

Средний курс за неделю

0,2975

Средний курс за неделю

0,2986

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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