Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9123 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 июля
|
1.9096
|
15 июля
|
1.9162
|
9 июля
|
1.9070
|
16 июля
|
1.9142
|
10 июля
|
1.9053
|
17 июля
|
1.9066
|
11 июля
|
1.9170
|
18 июля
|
1.9102
|
12 июля
|
1.9162
|
19 июля
|
1.9142
|
Средний курс за неделю
|
1.9110
|
Средний курс за неделю
|
1.9123
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,027 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 июля
|
0.0267
|
15 июля
|
0.0269
|
9 июля
|
0.0267
|
16 июля
|
0.0271
|
10 июля
|
0,0266
|
17 июля
|
0,0270
|
11 июля
|
0,0270
|
18 июля
|
0,0270
|
12 июля
|
0,0270
|
19 июля
|
0,0271
|
Средний курс за неделю
|
0,0268
|
Средний курс за неделю
|
0,027
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0051 маната (1,72 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2986 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 июля
|
0,2957
|
15 июля
|
0,2968
|
9 июля
|
0,2965
|
16 июля
|
0,2974
|
10 июля
|
0,2964
|
17 июля
|
0,2976
|
11 июля
|
0,2998
|
18 июля
|
0,2991
|
12 июля
|
0,2989
|
19 июля
|
0,3019
|
Средний курс за неделю
|
0,2975
|
Средний курс за неделю
|
0,2986
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.