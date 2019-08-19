Обнародованы доходы и расходы госбюджета Азербайджана за первые шесть месяцев 2019 года

БАКУ/Trend/ - За январь-июль 2019 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 435,5 миллиона манатов, а расходы - 13 102,7 миллиона манатов.

Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 2,5 и 12,5 процента, соответственно, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В бюджете образовался дефицит в размере 667,2 миллиона манатов. Это больше итоговых показателей за январь - июнь на 121,7 миллиона манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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