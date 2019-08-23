Казахстанский тенге незначительно ослаб относительно доллара США

23 августа 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс доллара составил 386,36 тенге, что означат удешевление национальной валюты Казахстана на 0,35 тенге относительно доллара, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

Отмечается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 387,6 тенге, а в Алматы — 388,5 тенге.

В свою очередь официальный курс Национального банка Казахстана на 23 августа составляет 386,04 тенге за доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Казахойл Актобе» закупит материалы и запчасти
Тендеры 11:20
Объем проблемных кредитов в Казахстане превышает как минимум 20%
Финансы 22 августа 20:33
Названы интересы европейских партнеров в сфере сотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 22 августа 19:10
Азербайджанская компания будет экспортировать молочную продукцию в Центральную Азию
Бизнес 22 августа 17:41
В Казахстане незначительно выросли объемы переработки сырой нефти
Энергетика 22 августа 17:26
Транспортировка нефти казахстанской компании «КазМунайГаз» составило почти 40 млн тонн
Энергетика 22 августа 16:41
Лента новостей
«Казахойл Актобе» закупит материалы и запчасти
Тендеры 11:20
Россияне приобрели в Турции более 1400 объектов недвижимости
Турция 11:16
Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети
Другие страны 10:58
Регулярная морская линия между Грузией и Румынией сократит время доставки груза
Энергетика 10:39
На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 212,5 тысячи гектаров леса
Россия 10:38
По периметру сквера М.Ф.Ахундова будут проведены работы по нанесению дорожной разметки
Общество 10:34
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Другие страны 10:31
Граждане Ирана и Ирака активно приобретают недвижимость в Турции – госорган
Турция 10:30
В ряде районов Азербайджана приостановлена подача газа
Энергетика 10:24