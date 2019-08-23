Казахстанский тенге незначительно ослаб относительно доллара США

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс доллара составил 386,36 тенге, что означат удешевление национальной валюты Казахстана на 0,35 тенге относительно доллара, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

Отмечается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 387,6 тенге, а в Алматы — 388,5 тенге.

В свою очередь официальный курс Национального банка Казахстана на 23 августа составляет 386,04 тенге за доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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