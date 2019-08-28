Курс доллара США в Казахстане стремится в 388 тенге

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой биржи 28 августа 2019 года средневзвешенный курс доллара второй день подряд составил 387,55 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

Согласно информации биржи, на торгах долларом США минимальный курс сложился на уровне 387,30 тенге за доллар, максимальный – 388,50 тенге, курс закрытия — 387,30 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 123,270 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой – 427.

Отметим, в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составил 388,5 тенге, Алматы — 389,5 тенге.

Официальный курс Национального банка на 28 августа составляет 387,50 тенге за доллар.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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