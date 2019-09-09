Ситуация с валютой Узбекистана нормализуется к 2020 году если ЦБ не будет влиять на формирование курса (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Аналитики информационно аналитического узбекского портала "Мир финансов" рассказали Trend о причинах и последствиях девальвации узбекского сума.

Недавно сообщалось, что на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана наблюдалось увеличение волатильности обменного курса. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336,25 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста произошла в августе, когда курс доллара вырос на 679 сумов

Эксперты заявили Trend, что имеется несколько причин снижения курса сума, и привели наиболее важные из них:

- Центральный банк принял решение отменить максимальное 0,5 процента отклонение при формировании курса сума. Отмена со стороны ЦБ Узбекистана требования установленных допустимых ограничений волатильности (0,5 процента за день) валютного курса в бирже, привело к возможности снижение более 0,5 процента, к примеру, 20 августа было снижение курса сума на 2,76 процента;

- Изменение политики поддержки курса сума со стороны Центрального банка, отныне Центральный банк отпускает курс в свободное плавание. Он не будет создавать искусственное предложение по продажи иностранной валюты;

- Отмена таможенных льгот при импорте для досрочного резервирование импортного запаса до 1 октября тоже повлияло на увеличение спроса к покупке доллара;

- Хотя и это отрицается со стороны ЦБ, но чрезмерная экспансия денежной массы в виде наличных денег, кредитов и увеличение расходов госбюджета тоже послужило причиной резкого скачка;

"Хотя в начале ничего хорошего ожидать не стоит, но со временем если к монетарной политике поспособствует и фискальная политика которая может улучшить бизнес климат, то уже в 2020 году ситуация с курсом валюты нормализуется", - отметили эксперты.

Они добавили, что узбекская валюта будет девальвироваться до тех пор, пока не будет комплексного подхода к экономическим реформам.

Также, глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов заявил, что деноминация в Узбекистане не ожидается и девальвация сума не помешает обслуживанию внешнего долга.

Аналитики согласились с главой Центробанка в этом вопросе, заявив: "Деноминации действительно сейчас не место, но девальвация в таких темпах, конечно же, будет негативно влиять на внешние долги страны. Но рано или поздно надо было идти к этому шагу, мы думаем, что недавнее решение властей ЦБ и Министерство финансов надо было принять ещё в 2017 году, тогда мы уже сейчас могли бы анализировать эффекты масштаба либерализации валютного рынка".

Если учитывать, что внешний долг Узбекистана в основном состоит из корпоративных долгов, то есть долгов бизнес субъектов, то девальвация в 12 процентов больше всего влияет на их деятельность, отметили эксперты.

Надо отметить, что власти ЦБ и Минфина уже начали процессы по смягчению последствии девальвации.

"Учитывая, что 21-22 августа на валютной бирже мы не видели роста курса доллара, надеемся в среднесрочной перспективе ситуация в финансовом рынке нормализуется", - подчеркнули аналитики "Мира финансов".

Они выразили надежду на то, что ЦБ не влиял на снижение курса в эти дни, и дальше тоже не будет существенно влиять на формирование курса.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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