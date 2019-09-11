В Центральном банке Азербайджана состоялась презентация новой системы

БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана кредитным организациям представлена полностью рабочая система удаленного открытия счетов для физических лиц, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Система разработана в рамках проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейна и подтверждена Палатой по надзору над финансовыми рынками.

Целью разработки системы является расширение цифровых услуг в стране, а также обеспечение безопасной работы с клиентами с применением инновационных технологий.

В результате реализации проекта, физические и юридические лица смогут получать доступ к банковским услугам удаленно. Так, требуемые данные не будут фиксироваться на бумаге, что обеспечит целостность, доступность и конфиденциальность информации.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadl

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