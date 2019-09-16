В связи с «Днем нефтяника» в Nikoil Bank стартует скидочная кредитная кампания

16 сентября 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Nikoil Bank начинает новую специальную кредитную кампанию для нефтяников по случаю 20 сентября - профессионального праздника азербайджанских нефтяников, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В рамках кампании, которая проходит с 17 сентября по 27 октября 2019 года, нефтяники и все, кто работает в нефтяной промышленности, могут получить кредит от 16% годовых до 48 месяцев и до 30 000 АЗН, при 0% комиссионных.

Также хотим отметить, что посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки, перейдя по ссылке: http://bit.ly/teciliKredit.

Кредит можно оформить во всех филиалах до 18.00, а филиал, расположенный в Баку по улице Пушкина 30 (рядом с метро 28 мая), открыт до 20.00.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных социальных страницах банка: https://www.facebook.com/nikoilbank https://www.instagram.com/nikoilbank/, а также позвонив по номеру (012) 981.

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