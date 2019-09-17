PASHA Bank стал корпоративным членом Ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска

17 сентября 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих частных банков в Азербайджане PASHA Bank подписал соглашение о корпоративном членстве с Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA) сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ARPA. Таким образом, в ассоциацию вошло еще одно финансовое учреждение, играющее важную роль в экономической устойчивости и стабильности страны.

Банк стал 21-м корпоративным членом ассоциации. Помимо PASHA Bank в число корпоративных участников ARPA входят 11 банков и восемь страховых компаний, а также оператор мобильных сетей Azercell.

ARPA была сформирована в 2009 году, как неправительственная организация, действующая в сфере управления рисками, а затем расширила сферу деятельности за счет бухгалтерии. В настоящее время, в соответствии с изменениями в национальном законодательстве по бухгалтерскому учету, ассоциация осуществляет важные меры по воспитанию в Азербайджане профессиональных бухгалтеров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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