Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

17 сентября 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 сентября текущего года c 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 16 октября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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