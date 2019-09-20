Qala Life проведет очередное собрание акционеров

БАКУ/Trend/ - В понедельник 21 октября текущего года состоится очередное собрание акционеров Qala Life Insurance, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками.

На повестку дня очередного общего собрания акционеров вынесен вопрос о реорганизации ревизионной комиссии общества.

Собрание начнется в 10:00.

Отметим, что Qala Life Insurance по итогам января-июля текущего года вошла в ТОП-10 страховых компаний (десятое место), осуществив страховые выплаты на сумму 4,422 миллиона манатов, что составляет 2,9 процента от общего объема сборов на рынке Азербайджана.

Страховы сборы компании составили 1,74 миллиона манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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