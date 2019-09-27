Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 5,3975 маната, до 2561,8065 маната, унция серебра - на 0,2818 маната, до 30,3526 маната, унция платины - на 0,9945 маната, до 1584,8760 маната, унция палладия подорожала на 33,49 маната, до 2836,3650 маната.

Название 27.09.2019 26.09.2019 Золото XAU 2561,8065 2567,2040 Серебро XAG 30,3526 30,6344 Платина XPT 1584,8760 1585,8705 Палладий XPD 2836,3650 2802,8750

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.