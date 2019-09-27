Золото в Азербайджане подешевело

27 сентября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 5,3975 маната, до 2561,8065 маната, унция серебра - на 0,2818 маната, до 30,3526 маната, унция платины - на 0,9945 маната, до 1584,8760 маната, унция палладия подорожала на 33,49 маната, до 2836,3650 маната.

Название

27.09.2019

26.09.2019

Золото

XAU

2561,8065

2567,2040

Серебро

XAG

30,3526

30,6344

Платина

XPT

1584,8760

1585,8705

Палладий

XPD

2836,3650

2802,8750

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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