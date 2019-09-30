За последние 25 лет курс маната значительно снижался всего два раза

30 сентября 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние 25 лет манат значительно подешевел всего дважды.

Об этом сказал журналистам председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов в ходе мероприятия посвященного 100-летию Центрального банка Азербайджана.

По словам председателя ЦБА, за отчетный период средняя годовая инфляция составила около пяти процентов. Рустамов отметил, что за этот период в соседних странах национальные валюты подешевели до 10 раз.

Также глава Центробанка отметил, что снижение учетной ставки в стране позволило заработать механизму трансмиссии. Председатель добавил, что за исключением потребительских кредитов, выдача бизнес-кредитов зависит от процентной ставки, установленной ЦБА.

"Процентные ставки по вкладам, а также доходность государственных ценных бумаг варьируются в определенной степени в зависимости от учетной ставки. Непосредственное воздействие можно будет оценить тогда, когда ЦБА перейдет в режим таргетирования инфляции", - добавил Рустамов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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