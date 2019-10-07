Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос более чем в 5 раз

7 октября 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел в понедельник депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в 5,8 раза и составило 583,6 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,26 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 октября
Финансы 09:41
Кредитование в Азербайджане растет
Финансы 5 октября 21:00
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 4 октября 16:09
Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету
Финансы 4 октября 10:17
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 4 октября 09:50
Лента новостей
В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 13:09
"Золотой голос" Израиля сняла в Баку клип на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:06
Японская компания заинтересована в организации производства новых видов волокон в Узбекистане
Бизнес 13:05
Объем операций на Бакинской фондовой бирже превысил 11 млрд манатов
Финансы 13:05
Азербайджанский дирижер открыл сезон c легендарной пианисткой в Турции
Культура 13:02
SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
Энергетика 13:02
ЕБРР будет продолжать оказывать поддержку Грузинским МСБ
Финансы 13:00
Сильный ветер в Баку стихнет к утру
Общество 12:59
Интерконнектор Греция-Болгария будет готов во второй половине 2020 года
Бизнес 12:56