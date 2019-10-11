ВБ рассматривает возможность финансирования проектов в нацвалюте Казахстана

11 октября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк прорабатывает вопрос предоставления займов для своих проектов в национальной валюте Казахстана (тенге). Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе консультаций с общественностью в городе Нур-Султан сообщил старший координатор проектов и программ представительства банка в Казахстане Рахымжан Асангазиев.

"По вопросу заимствования в национальной валюте – по действующим проектам, которые идут на подготовку, этот вопрос прорабатывается. С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатским банком развития (АБР) у нас есть координация в плане размещения», - отметил он.

Асангазиев добавил, что условия банка в плане предоставления займов в свободно конвертируемой валюте довольно гибкие.

«Но, помимо этого, имеется много факторов, которые позволяют конвертировать как неснятые, так и снятые средства займа в другие валюты, и этот разговор тоже ведется параллельно c министерством финансов", - сообщил Асангазиев.

Группа Всемирного банка ведет работу во всех основных областях развития. Начиная с 1944 года, Всемирный банк обеспечил финансирование более 12 тысяч проектов развития, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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