Завершена выдача пенсий военнослужащим и служащим имеющим специальные звания

1 ноября 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выдача пенсий военнослужащим и служащим, имеющим специальные звания, за сентябрь и октябрь завершена, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По сообщению министерства, пенсии за сентябрь и октябрь были выплачены в полном размере, с учетом их повышения, они были перечислены им на банковские счета.

Выплаты предусмотрены 26-30 числа каждого месяца.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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