Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 11,696 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2547,5826 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
21 октября
|
2532,4730
|
28 октября
|
2556,4090
|
22 октября
|
2523,9390
|
29 октября
|
2536,1280
|
23 октября
|
2532,6855
|
30 октября
|
2531,7165
|
24 октября
|
2537,7260
|
31 октября
|
2545,5545
|
25 октября
|
2555,2445
|
1 ноября
|
2568,1050
|
Средняя стоимость за неделю
|
2536,4136
|
Средняя стоимость за неделю
|
2547,5826
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0535 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,4652 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
21 октября
|
29,8558
|
28 октября
|
30,6315
|
22 октября
|
29,8613
|
29 октября
|
30,2878
|
23 октября
|
29,8255
|
30 октября
|
30,2524
|
24 октября
|
29,8563
|
31 октября
|
30,4691
|
25 октября
|
30,3522
|
1 ноября
|
30,6850
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,9502
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,4652
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 11,985 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1570,3512 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
21 октября
|
1518,5675
|
28 октября
|
1571,8200
|
22 октября
|
1510,4840
|
29 октября
|
1553,3070
|
23 октября
|
1517,8195
|
30 октября
|
1566,1250
|
24 октября
|
1569,7120
|
31 октября
|
1576,6990
|
25 октября
|
1575,6195
|
1 ноября
|
1583,8050
|
Средняя стоимость за неделю
|
1538,4525
|
Средняя стоимость за неделю
|
1570,3512
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 34,952 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3052,7444 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
21 октября
|
3009,6715
|
28 октября
|
3020,9850
|
22 октября
|
3005,7700
|
29 октября
|
3060,4335
|
23 октября
|
2984,8770
|
30 октября
|
3038,4100
|
24 октября
|
2978,4935
|
31 октября
|
3087,9565
|
25 октября
|
3034,8910
|
1 ноября
|
3055,9370
|
Средняя стоимость за неделю
|
3002,7406
|
Средняя стоимость за неделю
|
3052,7444
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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