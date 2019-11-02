Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 11,696 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2547,5826 маната.

Изменение стоимости унции золота 21 октября 2532,4730 28 октября 2556,4090 22 октября 2523,9390 29 октября 2536,1280 23 октября 2532,6855 30 октября 2531,7165 24 октября 2537,7260 31 октября 2545,5545 25 октября 2555,2445 1 ноября 2568,1050 Средняя стоимость за неделю 2536,4136 Средняя стоимость за неделю 2547,5826

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0535 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,4652 маната.

Изменение стоимости унции серебра 21 октября 29,8558 28 октября 30,6315 22 октября 29,8613 29 октября 30,2878 23 октября 29,8255 30 октября 30,2524 24 октября 29,8563 31 октября 30,4691 25 октября 30,3522 1 ноября 30,6850 Средняя стоимость за неделю 29,9502 Средняя стоимость за неделю 30,4652

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 11,985 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1570,3512 маната.

Изменение стоимости унции платины 21 октября 1518,5675 28 октября 1571,8200 22 октября 1510,4840 29 октября 1553,3070 23 октября 1517,8195 30 октября 1566,1250 24 октября 1569,7120 31 октября 1576,6990 25 октября 1575,6195 1 ноября 1583,8050 Средняя стоимость за неделю 1538,4525 Средняя стоимость за неделю 1570,3512

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 34,952 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3052,7444 маната.

Изменение стоимости унции палладия 21 октября 3009,6715 28 октября 3020,9850 22 октября 3005,7700 29 октября 3060,4335 23 октября 2984,8770 30 октября 3038,4100 24 октября 2978,4935 31 октября 3087,9565 25 октября 3034,8910 1 ноября 3055,9370 Средняя стоимость за неделю 3002,7406 Средняя стоимость за неделю 3052,7444

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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