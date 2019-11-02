Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

2 ноября 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 11,696 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2547,5826 маната.

Изменение стоимости унции золота

21 октября

2532,4730

28 октября

2556,4090

22 октября

2523,9390

29 октября

2536,1280

23 октября

2532,6855

30 октября

2531,7165

24 октября

2537,7260

31 октября

2545,5545

25 октября

2555,2445

1 ноября

2568,1050

Средняя стоимость за неделю

2536,4136

Средняя стоимость за неделю

2547,5826

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0535 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,4652 маната.

Изменение стоимости унции серебра

21 октября

29,8558

28 октября

30,6315

22 октября

29,8613

29 октября

30,2878

23 октября

29,8255

30 октября

30,2524

24 октября

29,8563

31 октября

30,4691

25 октября

30,3522

1 ноября

30,6850

Средняя стоимость за неделю

29,9502

Средняя стоимость за неделю

30,4652

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 11,985 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1570,3512 маната.

Изменение стоимости унции платины

21 октября

1518,5675

28 октября

1571,8200

22 октября

1510,4840

29 октября

1553,3070

23 октября

1517,8195

30 октября

1566,1250

24 октября

1569,7120

31 октября

1576,6990

25 октября

1575,6195

1 ноября

1583,8050

Средняя стоимость за неделю

1538,4525

Средняя стоимость за неделю

1570,3512

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 34,952 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3052,7444 маната.

Изменение стоимости унции палладия

21 октября

3009,6715

28 октября

3020,9850

22 октября

3005,7700

29 октября

3060,4335

23 октября

2984,8770

30 октября

3038,4100

24 октября

2978,4935

31 октября

3087,9565

25 октября

3034,8910

1 ноября

3055,9370

Средняя стоимость за неделю

3002,7406

Средняя стоимость за неделю

3052,7444

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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