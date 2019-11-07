Сбербанк и Межбанк Азербайджана урегулировали давний долговой спор

БАКУ /Trend/ - Сбербанк и Международный банк Азербайджана (МБА) урегулировали спор по поводу задолженности МБА крупнейшему российскому банку. Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Reuters, сообщил глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов.

Согласно сообщению Алышова, стороны достигли соглашения 14 июня 2019 года, по условиям которого МБА выплатил Сбербанку 20 миллионов долларов в обмен на ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации долговых обязательств азербайджанского банка на сумму долга Сбербанку.

По словам Алышова, Сбербанк отозвал свой иск против МБА в Лондонском суде, добавив, что Арбитражный суд Москвы отменил замораживание активов МБА.

Напомним, в апреле этого года Сбербанк обратился с иском в Верховный суд Англии к Международному банку Азербайджана о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 21,27 миллиона долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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