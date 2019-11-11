ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает увеличения ВВП Азербайджана до 2,8 процента по результатам 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет банка.

В отчете говорится, что ВВП страны в 2020 году вырастет на 2,4 процента.

Согласно отчету, восстановление экономики Азербайджана, начавшееся в 2018 году, продолжается и в 2019 году. Так, за первые восемь месяцев 2019 года рост ВВП ускорился с 1,4 до 2,4 процента в годовом исчислении, чему способствовало укрепление ненефтяного сектора, выросшего за упомянутый период с 1,9 до трех процентов.

В целом, отмечается в отчете банка, показатели роста производства в ненефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг на конец третьего квартала положительные. Также восстанавливается кредитная активность, инфляция за январь-август 2019 года осталась на низком уровне - 2,6 процента, что позволило Центральному банку снизить ставку на 200 базисных пунктов.

Напомним, в предыдущем отчете отмечалось, что на фоне стабильного обменного курса, поддерживаемого ростом цен на нефть, инфляция снизилась в среднем с 12,9 процента в 2017 году до 2,3 процента в 2018 году.

Также ЕБРР не обошел вниманием устойчивость экономики Азербайджана ко внешним вызовам, поддерживаемую значительным буфером ликвидности, так как совокупные официальные валютные резервы Центрального банка Азербайджана и активы государственного нефтяного фонда Азербайджана примерно равны ВВП страны.

В целом, рост ВВП большинства стран Центральной Азии, а также Восточной Европы и Кавказа в первой половине 2019 года превысил ожидания журнала.

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд евро в различные сектора экономики - энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @eldarjanashvili

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