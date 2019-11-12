Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в два раза

12 ноября 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона десять инвесторов подали 16 заявок в ценовом диапазоне от 97,2917 маната (при доходности 9,01 процента) до 101,1032 маната (6,9 процента) за одну облигацию.

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100,568 маната (7,19 процента), а средневзвешенная цена – 100,7394 маната (7,0969 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 35,619 миллиона манатов, а объем размещения - 16 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 9 ноября 2021 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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