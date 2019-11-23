Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
11 ноября
|
--
|
18 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8818 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
11 ноября
|
-
|
18 ноября
|
1,8804
|
12 ноября
|
1,8757
|
19 ноября
|
1,8828
|
13 ноября
|
1,8725
|
20 ноября
|
1,8823
|
14 ноября
|
1,8701
|
21 ноября
|
1,8828
|
15 ноября
|
1,8744
|
22 ноября
|
1,8808
|
Средний курс за неделю
|
1,8732
|
Средний курс за неделю
|
1,8818
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
11 ноября
|
-
|
18 ноября
|
0,0267
|
12 ноября
|
0,0266
|
19 ноября
|
0,0266
|
13 ноября
|
0,0265
|
20 ноября
|
0,0266
|
14 ноября
|
0,0264
|
21 ноября
|
0,0266
|
15 ноября
|
0,0266
|
22 ноября
|
0,0267
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,026 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2972 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
11 ноября
|
-
|
18 ноября
|
0,2957
|
12 ноября
|
0,2945
|
19 ноября
|
0,2962
|
13 ноября
|
0,2943
|
20 ноября
|
0,2978
|
14 ноября
|
0,2948
|
21 ноября
|
0,2982
|
15 ноября
|
0,2954
|
22 ноября
|
0,2983
|
Средний курс за неделю
|
0,2947
|
Средний курс за неделю
|
0,2972
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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