Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

23 ноября 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

11 ноября

--

18 ноября

1,7

12 ноября

1,7

19 ноября

1,7

13 ноября

1,7

20 ноября

1,7

14 ноября

1,7

21 ноября

1,7

15 ноября

1,7

22 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8818 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

11 ноября

-

18 ноября

1,8804

12 ноября

1,8757

19 ноября

1,8828

13 ноября

1,8725

20 ноября

1,8823

14 ноября

1,8701

21 ноября

1,8828

15 ноября

1,8744

22 ноября

1,8808

Средний курс за неделю

1,8732

Средний курс за неделю

1,8818

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

11 ноября

-

18 ноября

0,0267

12 ноября

0,0266

19 ноября

0,0266

13 ноября

0,0265

20 ноября

0,0266

14 ноября

0,0264

21 ноября

0,0266

15 ноября

0,0266

22 ноября

0,0267

Средний курс за неделю

0,0265

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,026 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2972 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

11 ноября

-

18 ноября

0,2957

12 ноября

0,2945

19 ноября

0,2962

13 ноября

0,2943

20 ноября

0,2978

14 ноября

0,2948

21 ноября

0,2982

15 ноября

0,2954

22 ноября

0,2983

Средний курс за неделю

0,2947

Средний курс за неделю

0,2972

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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