Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 11 ноября -- 18 ноября 1,7 12 ноября 1,7 19 ноября 1,7 13 ноября 1,7 20 ноября 1,7 14 ноября 1,7 21 ноября 1,7 15 ноября 1,7 22 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8818 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 11 ноября - 18 ноября 1,8804 12 ноября 1,8757 19 ноября 1,8828 13 ноября 1,8725 20 ноября 1,8823 14 ноября 1,8701 21 ноября 1,8828 15 ноября 1,8744 22 ноября 1,8808 Средний курс за неделю 1,8732 Средний курс за неделю 1,8818

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 11 ноября - 18 ноября 0,0267 12 ноября 0,0266 19 ноября 0,0266 13 ноября 0,0265 20 ноября 0,0266 14 ноября 0,0264 21 ноября 0,0266 15 ноября 0,0266 22 ноября 0,0267 Средний курс за неделю 0,0265 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,026 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2972 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 11 ноября - 18 ноября 0,2957 12 ноября 0,2945 19 ноября 0,2962 13 ноября 0,2943 20 ноября 0,2978 14 ноября 0,2948 21 ноября 0,2982 15 ноября 0,2954 22 ноября 0,2983 Средний курс за неделю 0,2947 Средний курс за неделю 0,2972

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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