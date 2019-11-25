Expressbank предлагает новый продукт Smilecard

БАКУ /Trend/ - Ноябрь является наиболее подходящим временем для тех, кто хочет сделать покупки, так как в этот месяц во многих торговых точках предлагаются существенные скидки и бонусные акции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Expressbank, чтобы максимально использовать эту возможность, банк предлагает беспроцентую такситную карту Smilecard суммой до 4000 манат.

Сумма, которую вы тратите в магазине или онлайн, автоматически делится на 6 или 12 месяцев, а банковская комиссия соответсвенно составляет 6% или 12%. А годовая процентная ставка - 0%! Также при оплате через POS-терминалы картой Smilecard клиенты получают до 30% кэшбек.

На этом возможности Smilecard не заканчиваются. Таким образом, в магазинах-партнерах клиенты могут расплатиться данной картой за приобретаемый товар, а затем совершенно без комиссии и процентов возвращать Банку израсходованную сумму частями. Для ознакомления со списком партнёров достаточно перейти по ссылке.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране.

Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, а также на официальном сайте и на страницах банка в социальных сетях.

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