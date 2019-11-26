Объем таможенных поступлений в госбюджет превысил прогноз

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана превысил прогноз, сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности комитета комитета за январь-октябрь 2019 года.

По словам Мехтиева, прогноз по поступлениям в госбюджет в размере 3,703 миллиарда манатов был выполнен пятого ноября и до конца года ожидается перевести еще 700 миллионов манатов, доведя общий сбор поступлений до 4,4 миллиарда манатов.

Напомним, по итогам первых десяти месяцев 2019 года в госбюджет по линии ТГК было перечислено 3,645 миллиарда манатов (рост за год на 20,5 процента), в том числе таможенных пошлин 909,323 миллиона манатов (рост на 21,5 процента), налога на добавленную стоимость 2,482 миллиарда манатов (рост на 46,5 процента), акцизов 217,322 миллиона манатов (рост на 14,2 процента) и дорожного налога 36,614 манатов (рост на 22,4 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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