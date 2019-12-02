Прогноз: Brent может подешеветь до 58 долларов за баррель

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах продолжается коррекция цен на нефть марки Brent. Прогнозируется что цена на эту марку продолжит дешеветь до 59-58 долларов за баррель, после чего начнет дорожать. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на цены сильно повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в среду в 19:30.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Спрос на евро на международных валютных биржах вырос до 1,10 доллара, ожидается его укрепление до 1,11 доллара.

Напряжения в растущем торговом кризисе между Америкой и Евросоюзом (ЕС) переходят на новый уровень, что негативно сказывается на экономических ожиданиях в Еврозоне, а также увеличивает прогнозы продаж по курсу EUR/USD. Анализ дает основание предполагать, что курс упадет до 1,08 доллара.

Наряду с этим, в четверг, в 14:00 по бакинскому времени, будет объявлено об экономическом развитии в еврозоне, а в пятницу - в 17:30, в центре внимания инвесторов будут важные фундаментальные данные по рынку труда, опубликованные в США.

Наряду с этим, на этой неделе важную роль сыграют и фундаментальные данные об экономическом развитии в еврозоне в четверг в 14:00 и по рынку труда США - в пятницу в 17:30 по бакинскому времени.

Британский фунт стерлингов

Прогнозируется, что курс GBP/USD продолжит укрепляться и если превысит отметку в 1,29 доллара, то подорожает до 1,30 доллара.

Рост вероятности того, что правящая партия в Англии сможет получить преимущество на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут на следующей неделе, также может положительно отразиться на фунте.

Турецкая лира

Волна падения, начавшаяся во второй половине прошлой недели по курсу USD/TRY, может углубиться до 5,70 турецкой лиры.

Фундаментальный показатель, связанный с экономическим развитием в Турции, который будет транслироваться в понедельник в 11:00 и важные фундаментальные показатели инфляции, которые будут обнародованы во вторник в 11:00 также окажут сильное влияние на курс.

Золото

На рынках цветных металлов цены на золото торгуются по минимуму ноября. С другой стороны, снижение доллара также является поддержкой цен на золото. Так, согласно анализу, если цена за одну унцию сломает сопротивление в 1466 долларов (47,1 долларов за грамм), то, скорее всего, она будет расти дальше.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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