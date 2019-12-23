В Азербайджане планируется привлечение кредита Всемирного банка

23 декабря 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется получение кредита от Всемирного банка для продолжения проекта по цифровизации судебной системы.

Об этом в интервью журналистам сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщает Trend в понедельник.

По его словам, со следующего года планируется привлечение кредитов Всемирного банка, и в связи с этим уже достигнуто предварительное соглашение.

«Финансовые ресурсы в основном связаны с реализацией проекта создания сферы занятости в стране. В этом вопросе будет использован опыт Всемирного банка. Планируется привлечения большего финансирования для реалиции "умных продуктов", - добавил Шарифов.

«К концу года доля внешнего государственного долга Азербайджана в ВВП составляет 17 процентов. С учетом определенных условных обязательств по государственным гарантиям в иностранной валюте по долгам, взятым другими структурами, доля долга и ВВП ниже 19 процентов»,- отметил министр.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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