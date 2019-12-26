Фермерам Азербайджана представлен аграрный кредитный калькулятор

26 декабря 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) предоставило в пользование фермерам систему индивидуального расчета величины возможного аграрного кредитования (ALES).

Как сообщает Trend c мероприятия, об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам года сказал журналистам председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По словам Алиева, посредством ввода в эту информационную систему данных о площади земельного участка, урожайности, источников доходов и других информационных показателей, фермеры получат предварительную информацию о том, в какой сумме они смогут получить кредит. Также фермеры могут распечатать выписку из ALES и обратиться с ней в банк, минуя процесс банковского оценивания.

Председатель агентства добавил, что фермеры уже с сегодняшнего дня могут пользоваться кредитным калькулятором на официальном сайте AKIA

Подводя итог, Алиев отметил, что этот шаг весьма важен в плане финансовой грамотности фермеров

Напомним, в Баку проходит пресс-конференция, посвященная итогам года, Агентства по аграрному кредитованию и развитию AKIA при министерстве сельского хозяйства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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