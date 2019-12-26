Некоторые услуги в Азербайджане освобождены от НДС

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана» от 25 декабря 2019 года, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинские услуги, а также операции по продаже мяса животных и птиц освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Trend со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

Согласно поправкам, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС освобождены от НДС сроком на один год, а операции по продаже указанного мяса - на четыре года.

Также в кодекс введены изменения относительно ряда льгот для физических и юридических лиц, сотрудничающих с соответствующими органами исполнительной власти в рамках проведения турниров по гонкам «Формула-1» и «Формула-2».

Изменения направлены на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, снижение административной нагрузки и налогового бремени предпринимателей, расширение налогооблагаемой базы, повышение конкурентной среды и обеспечение надзора над налогоплательщиками с высоким уровнем риска.

В целом, в Налоговый Кодекс внесено 162 изменения, которые вступят в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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