Некоторые услуги в Азербайджане освобождены от НДС

26 декабря 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана» от 25 декабря 2019 года, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинские услуги, а также операции по продаже мяса животных и птиц освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Trend со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

Согласно поправкам, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС освобождены от НДС сроком на один год, а операции по продаже указанного мяса - на четыре года.

Также в кодекс введены изменения относительно ряда льгот для физических и юридических лиц, сотрудничающих с соответствующими органами исполнительной власти в рамках проведения турниров по гонкам «Формула-1» и «Формула-2».

Изменения направлены на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, снижение административной нагрузки и налогового бремени предпринимателей, расширение налогооблагаемой базы, повышение конкурентной среды и обеспечение надзора над налогоплательщиками с высоким уровнем риска.

В целом, в Налоговый Кодекс внесено 162 изменения, которые вступят в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог и систем водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку
Политика 18:03
Президент Ильхам Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Политика 18:03
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников Госнефтефонда
Политика 17:58
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24» (ФОТО)
Политика 17:46
В Азербайджане для некоторых категорий лиц облегчен упрощенный налог
Финансы 17:38
В Азербайджане повышены акцизы на алкоголь, табак и энергетические напитки
Финансы 17:06
Лента новостей
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" продлил тендер на закупку чиллера
Тендеры 18:51
ОАО "Международный банк Азербайджана" закупит оборудования компании Cisco
Тендеры 18:47
При каких условиях невозможно страхование собственности - эксперт
Финансы 18:45
АО «Вагонсервис» Казахстана закупит запчасти для подвижного состава
Тендеры 18:40
"МБА-Москва" облегчил оформление документов в посольстве Азербайджана в Москве
Финансы 18:37
В рамках программы “Восточное партнерство” состоялось обсуждение проекта EU4Digital (ФОТО)
ИКТ 18:36
В Баку отметили юбилей корифея мугамного искусства Алибабы Мамедова (ФОТО)
Культура 18:26
В Казахстане действует около 50 автоматизированных сельхозпредприятий
ИКТ 18:17
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог и систем водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку
Политика 18:03