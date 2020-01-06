Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц

6 января 2020 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество платежных карт в Азербайджане на первое декабря 2019 года составило 7,5 миллиона единиц, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА)

Число банкоматов достигло 2,6 тысячи единиц (рост на 2,2 процента), POS-терминалов – 65,2 тысячи единиц (рост на 35 процентов).

18,1 процента платежных карт - бесконтактные.

Объем безналичных платежей по всем платежным картам увеличился на 57 процентов, в том числе электронных торговых операций - на 93 процента.

Удельный вес безналичных платежей по платежным картам внутри страны за последние пять лет вырос, согласно данным ЦБА, с восьми до 20 процентов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вырос стратегический валютный резерв Азербайджана
Финансы 1 января 10:34
В праздничные дни некоторые банки Азербайджана и ООО "Азерпочт" будут работать в усиленном режиме
Туризм 30 декабря 2019 20:18
Итоговые результаты работы с проблемными кредитами в Азербайджане за 2019 год
Финансы 30 декабря 2019 19:07
Центробанк Азербайджана проведет первый в 2020 году депозитный аукцион
Финансы 30 декабря 2019 17:51
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана всемеро превысил предложение
Финансы 30 декабря 2019 17:49
Статус инфляции в Азербайджане за 2019 год
Финансы 30 декабря 2019 17:06
Лента новостей
МИД Китая призвал США не применять военную силу на Ближнем Востоке
Китай 11:46
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 11:46
"Нефтегазинвест" Узбекистана закупит аккумуляторы
Тендеры 11:37
Самолет рейса Баку-Астрахань вернулся обратно из-за сильного тумана
Общество 11:31
"Степняк" из Азербайджана назван лучшим в Индии (ФОТО)
Культура 11:28
Эксперт о базовой цене нефти в госбюджете Азербайджана в 2020 году
Финансы 11:16
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заинтересован в финансировании проекта в Казахстане
Транспорт 11:13
Премьер Японии выступил за укрепление отношений с Россией и Китаем в новом году
Другие страны 11:09
Россия планирует поставки в Туркменистан геосинтетических материалов
Бизнес 11:09