Официальный курс узбекского сума на 7-13 января

7 января 2020 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 7 по 13 января 2020 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на банк.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 33 тийина и составил 9507,89 сума.

Евро подешевел на 15,80 сума - до 10608,90 сума.

Российский рубль подорожал на 26 тийинов и составил 153,43 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

Напомним, что с начала прошлого года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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