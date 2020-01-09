Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 59,3045 маната, составив 2649,3650 маната, унция серебра - на 0,7932 маната, составив 30,7656 маната, унция платины - на 28,6025 маната, составив 1626,1350 маната, унция палладия подорожала на 133,9345 маната, составив 3635,8495 маната.
|
Название
|
09.01.2019
|
08.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2649,3650
|
2708,6695
|
Серебро
|
XAG
|
30,7656
|
31,5588
|
Платина
|
XPT
|
1626,1350
|
1654,7375
|
Палладий
|
XPD
|
3635,8495
|
3501,9150
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.
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