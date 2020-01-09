Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 59,3045 маната, составив 2649,3650 маната, унция серебра - на 0,7932 маната, составив 30,7656 маната, унция платины - на 28,6025 маната, составив 1626,1350 маната, унция палладия подорожала на 133,9345 маната, составив 3635,8495 маната.

Название 09.01.2019 08.01.2019 Золото XAU 2649,3650 2708,6695 Серебро XAG 30,7656 31,5588 Платина XPT 1626,1350 1654,7375 Палладий XPD 3635,8495 3501,9150

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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