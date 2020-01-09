Золото в Азербайджане подешевело

9 января 2020 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 59,3045 маната, составив 2649,3650 маната, унция серебра - на 0,7932 маната, составив 30,7656 маната, унция платины - на 28,6025 маната, составив 1626,1350 маната, унция палладия подорожала на 133,9345 маната, составив 3635,8495 маната.

Название

09.01.2019

08.01.2019

Золото

XAU

2649,3650

2708,6695

Серебро

XAG

30,7656

31,5588

Платина

XPT

1626,1350

1654,7375

Палладий

XPD

3635,8495

3501,9150

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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