Нацбанк Грузии стал членом правления Международной организации органов пенсионного надзора

БАКУ/Trend/ - Национальный банк Грузии стал членом правления Международной организации органов пенсионного надзора (IOPS).

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу банка.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии 1 января 2019 года. За год в Пенсионном фонде аккумулировано более 563 миллионов лари (более 195,3 миллиона долларов). В системе задействованы 62 тысячи организаций и почти 960 тысяч граждан.

В соответствии с законом «О накопительной системе», инвестиционная деятельность пенсионного агентства Грузии регулируется Национальным банком.

«Членство в IOPS – значительный шаг вперед. Это позволяет Национальному банку перенять опыт других стран-членов в сфере регулирования деятельности пенсионных фондов», — говорится в заявлении банка.

IOPS была основана в 2004 году Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) и Международной сетью органов пенсионного регулирования (INPRS). Главная цель организации – улучшение качества и эффективности надзора пенсионных систем, а также развитие пенсионных схем. Членами организации являются представители 87 стран.

Организация активно помогает странам, осуществляющим пенсионные реформы. Речь идет как о технической помощи, так и подготовке исследований.

IOPS тесно сотрудничает с другими международными организациями, которые принимают участие в разработке политики пенсионного надзора, среди которых OECD, Всемирный банк, Международная ассоциация социальной защиты (ISSA), Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS) и Международный валютный фонд (IMF).

Официальный курс на 11 января – 1 USD/2,89 GEL

(Автор: Тамилла Мамедова)

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