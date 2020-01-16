Курс маната по отношению к мировым валютам на 16 января

16 января 2020 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 января установлен на уровне 1,7 и 1,8958 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

16.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8958

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1740

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8008

1 бразильский реал

1 BRL

0,4064

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1182

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1466

1 чешская крона

1 CZK

0,0756

100 чилийских песо

100 CLP

0,2193

1 китайский юань

1 CNY

0,2469

1 датская крона

1 DKK

0,2537

1 грузинский лари

1 GEL

0,5913

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2187

1 индийская рупия

1 INR

0,024

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2182

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0125

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1797

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7625

1 израильский шекель

1 ILS

0,4918

1 канадский доллар

1 CAD

1,3033

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6036

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4179

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0905

1 молдавская лея

1 MDL

0,0974

1 египетский фунт

1 EGP

0,1072

1 норвежская крона

1 NOK

0,1920

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,4482

1 российский рубль

1 RUB

0,0277

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2629

1 саудовский риал

1 SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3485

1 турецкая лира

1 TRY

0,2892

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0568

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0704

100 японских иен

100 JPY

1,5464

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1277

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Курс маната по отношению к мировым валютам на 10 января
Финансы 10 января 09:44
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 января
Финансы 7 января 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 декабря
Финансы 20 декабря 2019 10:30
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 9 декабря
Финансы 9 декабря 2019 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 декабря
Финансы 4 декабря 2019 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября
Финансы 26 ноября 2019 09:48
Лента новостей
Дмитрий Солонников: Принятая Европарламентом резолюция является серьезной дипломатической победой Азербайджана
Политика 11:12
Путешествие в Баку по сказочным Вселенным (ВИДЕО)
Культура 11:10
ЦИК Азербайджана: В избирательном процессе в связи с парламентскими выборами зафиксированы рекордные цифры
Политика 10:58
В Афганистане погибли 11 полицейских в столкновениях с боевиками
Другие страны 10:58
Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза
Беларусь 10:40
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 10:33
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вирусом, распространенным в Китае
Общество 10:32
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:22
Али Ахмедов: Соответствие развития Азербайджана стратегии развития ООН - одна из основных целей государства
Политика 10:17