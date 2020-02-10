Студенты АДА встретились с Председателем Правления PASHA Bank

Председатель Правления PASHA Bank Талех Кязымов провел встречу со студентами Азербайджанской Дипломатической Академии.

В ходе встречи, состоявшейся в неформальной обстановке за завтраком, студенты Академии обсудили с главой крупнейшего корпоративного банка Азербайджана интересующие их вопросы, касающиеся современных трендов на рынке труда, новых аспектов развития профессиональной карьеры, а также поделились идеями, которые планируют реализовать после завершения учебы. Особое внимание участники встречи уделили обсуждению таких тем, как постепенный переход мировой экономики в цифровой формат и развитие бизнеса в новых условиях.

Как отметил во время своей беседы со студентами Т. Кязымов, стремительное развитие цифровых технологий уже сейчас открывает перед молодыми кадрами новые, в каком-то смысле даже немыслимые до сих пор горизонты для их профессионального развития.

"Главным стратегическим ресурсом любой организации являются ее кадры, и с каждым новым десятилетием эта аксиома находит свое подтверждение. Однако, в настоящее время, чтобы быть востребованным на рынке труда, обладать лишь одними знаниями в какой-либо конкретной области уже недостаточно. Привычный уклад нашей профессиональной жизни смещается в плоскость, где необходима постоянная кропотливая работа над собой как в личностном, так и в профессиональном плане. Позиционируя себя в качестве лучшего работодателя страны в цифровом сегменте, PASHA Bank прикладывает множество усилий, направленных на обучение и развитие профессиональных навыков молодых кадров. Мы уверены, что, встав у руля экономики страны, именно такие молодые специалисты, как вы, станут движущей силой дальнейшего успешного развития современного Азербайджана", - подытожил Председатель PASHA Bank.

Отметим, что во встрече, продолжавшейся более двух часов, приняли участие студенты 3-х и 4-х курсов Азербайджанской Дипломатической Академии, получающие в настоящий момент образование в сфере экономики, управления бизнесом и т.д.