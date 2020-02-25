AccessBank успешно завершил процесс рекапитализации

БАКУ /Trend/ - Завершение финансового года в AccessBank оказалось успешным как для финансовой системы в целом, так и для банковского сектора в частности.

Как во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка, об этом

сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

В частности, самым большим достижением банка в прошлом году председатель правления назвал успешное завершение процесса рекапитализации , в результате которого в структуру AccessBank были привлечены новые акционеры, а уставной капитал был увеличен до 258,7 миллиона манатов.

Завершив процесс рекапитализации, новые акционеры предприняли определенные шаги для оздоровления пострадавшего в результате девальвации долларового кредитного портфеля, по итогам которых увеличились резервы по кредитному портфелю, тем самым обеспечив более эффективное управление кредитными рисками и минимизацию потерь, связанных с возможным ухудшением качества активов банка, сказал Гасанов, отметив, что данные меры являются основной причиной годовых убытков банка, которые учитывались при капитализации.

При этом Гасанов отметил, что сам факт успешной рекапитализации в Азербайджане является успешным как для финансовой системы в целом, так и для банковского сектора в частности.

«Тем не менее IV квартал прошлого года был завершен в "зеленой" зоне, что позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год, который, по нашим прогнозам, мы намерены завершить с хорошей прибылью. На данный момент банк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с четырехлетним бизнес-планом, который был разработан с учетом рекапитализации», - сказал председатель правления AccessBank.

Гасанов также отметил, что учитывая прогнозы по темпам роста и соответствие бизнес-плану, на данный момент нет никакой необходимости в дальнейшем увеличении уставного капитала.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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