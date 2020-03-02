Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В настоящее время изменения в законодательстве, необходимые для надлежащей деятельности иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана, обсуждаются с московским филиалом австрийского Raiffeisen Bank (RBI), сказали Trend в банке.

"RBI долгое время выступает в качестве основного банка-корреспондента в Европе для финансового рынка Азербайджана. Мы играем роль моста, соединяющего институты Азербайджана с европейской и мировой экономикой. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с большинством крупных финансовых институтов страны, в том числе с небанковскими организациями. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим партнерам в Азербайджане наилучшие финансовые и банковские решения, которые соответствуют потребностям местного рынка", - сказали в банке.

В RBI сообщили, что сфера деятельности банка в Азербайджане довольно широкая.

"В частности, мы очень активно участвуем в торговом финансировании, а также в предоставлении синдицированных кредитов, на валютном рынке и так далее. Кроме того, спектр сотрудничества не ограничивается нашим головным офисом, но также распространяется и на наши дочерние банки. Например, RBI активно работает на рынке через свое местное отделение в Москве. Raiffeisen Bank недавно завершил процесс подготовки к открытию счета в Национальном депозитарном центре Азербайджана, что позволит иностранным инвесторам получить доступ к местному рынку ценных бумаг", - сказали в банке.

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки 13 стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских регионах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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