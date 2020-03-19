Учетная ставка в Азербайджане осталась без изменений

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

При этом верхний предел коридора процентных ставок поддерживается на уровне 9 процентов, а нижний предел был повышен до 6,75 процента.

Это решение было принято в свете значительных изменений в глобальной среде и неопределенности, возникшей под ее влиянием с момента последнего заседания Совета правления по денежно-кредитной политике.

В связи с неблагоприятным воздействием пандемии коронавируса на мировую экономику, а также разрыв с начала марта соглашения ОПЕК + между основными экспортерами нефти привел к снижению цен на нефть до уровня более чем двухлетней давности.

Отмечается, что в результате скоординированной деятельности правительства Азербайджана и Центрального банка в условиях внешних шоков обеспечивается равновесие на валютном рынке. С начала года значительных изменений не произошло, годовая инфляция осталась ниже центра целевого диапазона в 2,9 процента. Денежная база с начала года снизилась на 11 процентов, что свидетельствует о том, что монетарные условия стали ужесточаться.

Центральный банк занимает сбалансированную позицию между ценовой и финансовой стабильностью и поддержкой экономической активности и занятости.

Экономический и финансовый потенциал, созданный в последние годы в стране, достаточно высок для оптимизации указанного набора целей. Центробанк расширит свой портфель для стерилизации избыточной денежной массы и при необходимости полностью окупит потребность в ликвидности банковской системы с помощью имеющихся в его арсенале инструментов.

В сложившейся ситуации Центральный банк на ежедневной основе осуществляет мониторинг процессов, происходящих в глобальной среде и в экономике страны, проводит постоянный анализ для оценки масштабов влияния внешнего шока на экономику страны.

Указанное выше решение вступает в силу с 19 марта 2020 года. Следующее решение Правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 1 мая 2020 года и в связи с этим будет проведена пресс-конференция.

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

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