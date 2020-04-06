Нацвалюта Казахстана окрепла относительно доллара США

БАКУ/Trend/ - Шестого апреля по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 439,01 тенге, что на 4,49 тенге меньше, чем по итогам торгов в пятницу, передает в понедельник Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что на торгах минимальный курс сложился на уровне 438,65 тенге за доллар, максимальный – 442,80 тенге, курс закрытия – 438,90 тенге. Объем торгов составил 47,615 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой – 164.

Отметим, что официальный курс Национального банка на шестое апреля составляет 447,60 тенге за 1 доллар США.

Напомним, что в Нур-Султане и Алматы с 30 марта по пятое апреля 2020 года обменных пунктов была приостановлена из-за усиления режима карантина.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 629.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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