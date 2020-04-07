Рейтинг лучших банков Азербайджане в области безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - Пять крупных банков Азербайджана заняли первые места в различных номинациях на конкурсе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 2019 год, проведенного между банками в области безналичных платежей, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Ниже предоставляется список лауреатов в шести номинациях:

«Ведущий банк по безналичным расчетам в POS-терминалах» - ОАО Premium Bank ;

; «Ведущий банк по бесконтактным платежам» - ОАО ExpressBank ;

; «Ведущий банк по обслуживанию интернет-банкинга» - ОАО PASHA Bank ;

; «Ведущий банк по услугам мобильного банкинга» - ОАО Kapital Bank ;

; «Ведущий банк по инфраструктуре бесконтактных POS-терминалов» - ОАО PASHA Bank ;

; «Ведущий банк по приему платежей для электронной коммерции» - ОАО «Unibank KB» .

В своем сообщении Центральный банк также поздравил победителей и призвал все банки активнее развивать электронный банкинг, минимизировать использование бумажных носителей для операций с клиентами и расширять использование бесконтактных технологий, что стало особенно актуальным во время пандемии COVID-19

Напомним, что начиная с 2013 года Центральный банк совместно с Ассоциацией банков Азербайджана ежегодно проводит конкурсы по различным номинациям в области расширения цифровых платежей, применения инновационных платежных решений, развития электронного банкинга и награждения выдающихся банков.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)