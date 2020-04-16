Агентство ОМС Азербайджана выделило свыше 42 млн манатов на здравоохранение

БАКУ /Trend/ - Агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана (ОМС) представило годовой отчет, в котором отражены результаты пилотного проекта, и новшества, осуществляемые в медицинских учреждениях, подчиненных агентству в период проекта, а также медицинские статистические показатели и информация о проделанной работе в сфере обязательного медицинского страхования.

Как сообщает в четверг Trend cо ссылкой на отчет Агентсва ОМС за 2019 год, на здравоохранение в рамках пилотного проекта было затрачено 42,3 миллиона манатов, из которых 34,6 миллиона манатов было направлено в медицинские учреждения, подведомственные агентству (включая службы первичного здравоохранения), 4,3 миллиона манатов - на базовые медицинские услуги, входящие в базовый конверт, но оказание которых невозможно на пилотных территориях, а 3,35 миллиона манатов приходится на долю налога на добавленную стоимость.

При невозможности оказания специализированных медицинских услуг в медицинских учреждениях, подчиненных агентству, на основании направления в государственные медицинские учреждения с частными и хозяйственными счетами застрахованным оказано 15078 медицинских услуг на 4955 обращений. При этом 63,18 процента оказанных услуг пришлось на сердечно-сосудистую хирургию, 7,24 процента – на нейрохирургию, 1,07 процента - травматологию, 7,75 процента - урологию, 13,69 процента - офтальмологию, 0,6 процента - гинекологии/родов, 2,15 процента - общую хирургию и 4,32 процента – на другие сферы.

В целях оптимизации деятельности медицинских учреждений, действующих на пилотных территориях, был принят ряд мер. В 2019 году количество посещений врача на пилотных территориях составило 1,4 миллиона человек, на дому - 23,9 тысячи человек, а количество хирургических операций – 10,06 тысячи человек. Рост количества посещений врача по сравнению с 2018 годом в прошлом году наблюдался на 26 процента.

Отметим, что обязательное медицинское страхование в рамках пилотного проекта было введено с первого января 2017 года в городе Мингячевир и Евлахском районе, с 16 февраля 2018 года по 2020 год - в Агдашском районе. В ходе проекта страховка населения не собиралась. За отчетный период количество застрахованных на пилотных территориях составило 343 800 человек.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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